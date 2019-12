Wanda Nara, foto sexy e confessione: "Niente sesso con Icardi prima della partita. Dopo, ma solo se vince"

"Quei giorni in cui non riesci a dominare i capelli". Sono le parole che accompagnano la nuova foto postata su Instagram da Wanda Nara, moglie dell'ex calciatore dell'Inter, Mauro Icardi (ora al Paris Saint Germain), showgirl e manager (del marito), poco meno di sei milioni di follower sul social. E' vero che l'acconciatura della futura opinionista del Grande Fratello Vip è abbastanza scompigliata, ma la foto mette in evidenza soprattutto altro: le caratteristiche fisiche di Wanda. Lei indossa un costume intero nero particolarmente sgambato e che mette in evidenza anche il seno dell'argentina, 33 anni, due matrimoni, cinque figli e una forma smagliante.

La moglie dell'ex attaccante dell'Inter è stata ospite della trasmissione di Piero Chiambretti, La Repubblica delle donne, che andrà in onda il 18 dicembre su Rete 4. Tra le altre cose ha parlato di sesso svelando che "Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match, se è andato bene. Perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere".