Monica Bellucci, il bacio in diretta tv con Alessandro Haber che scalda il pubblico

Monica Bellucci in televisione bacia Alessandro Haber a Maledetti amici miei. La bella attrice ospite del programma in onda su Rai 2 che vede protagonisti proprio Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi si è lasciata andare per rifare la scena di un film.

La Bellucci infatti ha rimesso in scena il bacio con Riccardo Scamarcio dato in Manuale d’Amore 2, diretto proprio da Giovanni Veronesi, e che è diventata un cult. Al posto di Scamarcio, si è “immolato” per la causa un emozionatissimo Haber, che si è ripreso a stento dalla prova d’attore.

Molti hanno rivisto il bacio nel programma ieri sera.