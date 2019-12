Wanda Nara, foto bomba su Instagram: "Ci tengo a essere sexy. E' freddo, ho bisogno di andare al caldo"

"E' troppo freddo, ho necessità di andare al caldo. E voi?". Sono le parole di Wanda Nara, moglie e manager del calciatore Mauro Icardi, che torna a "colpire" su Instagram con una foto esagerata. In primo piano il volto sensualissimo della modella, manager e showgirl, sullo sfondo le sue curve, sfoggiate come sempre con grande orgoglio.

Come del resto ha raccontato in una intervista a Repubblica: "Ci tengo ad essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro ad un personaggio, soffro la differenza d'età con Mauro". E ancora: "A Tiki Taka sono dura perché in un mondo di uomini se non sei forte ti calpestano. Al Grande Fratello Vip scoprirete chi sono veramente". Wanda Nara sarà opinionista del GFV presentato da Alfonso Signorini, con loro ci sarà anche Pupo.

