Le vip italiane sulla copertina di Playboy, le insospettabili in pose sexy nel video di Non è la d'Urso

Una puntata accesa quella di Non è la D'urso su Mediaset. Questo è uno dei servizi della serata di lunedì che ha fatto discutere gli ospiti in studio e la gente a casa. I telespettatori più attempati ricorderanno, quelli più giovani scopriranno. Che cosa? Le vip che sono finite nella copertina del noto settimanale Playboy negli ultimi (non proprio ultimi) anni. E, scoperta, c'è proprio lei, la conduttrice del programma, Barbara d'Urso in immagini di qualche tempo fa. Ecco una curiosa carrellata di insospettabili, bellissime, in posa sexy per Playboy. Con immancabili commenti in studio.

