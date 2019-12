Italia's Got Talent, quante novità: svelata la nuova edizione

Torna Italia's Got Talent. E' cominciato il conto alla rovescia ed è tutto pronto per la nuova edizione che è alle porte. Tantissime le novità di quest’anno. Giuria: rinnovata e vede come portabandiera Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva. "Confermate le due donne “centro di gravità permanente” di #IGT, - dice una comunicazione del talent - la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich".

Lodovica Comello è la conduttrice. I talenti avranno 100 secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva. "A meno che - viene spiegato - uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale."

Le puntate, in onda da venerdì 17 gennaio alle 21.30 su TV8, saranno sette di Audizioni e una attesissima Finale Live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico. "Altra grandissima novità della nuova edizione - dice la comunicazione del talent - vede anche voi, pubblico, come quinto giudice. Per le migliaia di talenti che hanno partecipato prima ai Casting di Rimini e Roma, poi alle Audizioni nei teatri di Avellino, Milano e Vicenza, ci sarà infatti un nuovo meccanismo di gara: alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici si riuniranno per decretare un finalista tra tutti i concorrenti che si sono esibiti. Scopriremo quindi un finalista in ogni puntata che si unirà ai quattro Golden Buzzer dei giudici e, dopo l’ultima puntata di Audizioni, sarete proprio voi, con il voto da casa, a decidere l’ultimo Finalista di #IGT."