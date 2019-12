Docu-fiction Rai 1 su Giorgio Ambrosoli: ecco chi era l'eroe borghese ucciso 40 anni fa

Per non dimenticare e per fare in modo che anche le nuove generazioni conoscano la storia italiana recente, quella degli ultimi decenni del secolo scorso, va in onda mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai 1, “Giorgio Ambrosoli-Il prezzo del coraggio”, una docu-fiction originale prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction.

E' la storia, quella del commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, che rivela la ricchezza e la forza di un uomo che ha pagato con la vita la sua volontà di affermare il rispetto delle regole e il senso della responsabilità. Il racconto si concentra sugli anni cruciali della vicenda che portò all’omicidio di Giorgio Ambrosoli, avvenuta per mano di un sicario l’11 luglio 1979 e si snoda seguendo il punto di vista inedito del maresciallo della guardia di finanza Silvio Novembre, recentemente scomparso, che fu accanto ad Ambrosoli nei cinque anni del suo incarico, suo collaboratore prima, amico poi. Per la regia di Alessandro Celli, il cast è composto da Alessio Boni (Giorgio Ambrosoli), Dajana Roncione (Annalori Ambrosoli), Claudio Castrogiovanni (Silvio Novembre), Fabrizio Ferracane (Michele Sindona), con la partecipazione di Umberto Ambrosoli.