La filosofia di Belen Rodriguez su Instagram: "Parlare con gli occhi senza errori grammaticali"

"La cosa splendida di parlare con gli occhi, è che non ci sono mai errori grammaticali". E' la filosofia di Belen Rodriguez, espressa in una delle ultime foto pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram. Belen regala agli oltre 9 milioni di follower un'altra bella immagine, per certi versi anche malinconica, in grado di catturare oltre 250mila like nel giro di poche ore.

Guarda anche il video Belen si confessa: "Il bacio è il mio punto forte"

Come al solito lusinghieri i commenti dei fan. Tra i tanti "gli occhi non mentono mai", ma anche "prima o poi ti conoscerò". Belen è reduce dal successo di Tu si que vales, la trasmissione Mediaset del sabato sera che anche quest'anno ha fatto incetta di ascolti su Canale 5. La showgirl argentina ha presentato il programma insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre ancora una volta della giuria hanno fatto parte Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. La vera sorpresa, in positivo, è stata Sabrina Ferilli, portavoce del pubblico.

Guarda anche il video Enrica Musto: "Ho vinto e non ci credo nemmeno io"