Roberto Benigni torna a Sanremo, l'annuncio in tv: "Il Festival è una favola"

Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo e l'annuncio arriva in in tv. "Sanremo per me è un’altra fiaba, una favola", ha affermato Roberto Benigni ospite alla trasmissione ’Che tempo che fa', sulla Rai. Alla domanda del conduttore Fabio Fazio se parteciperà alla prossima edizione del festival, l’attore ha risposto in maniera divertente e inequivocabile, come nel suo stile: "Eccome se ci vado! Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario".

