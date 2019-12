Red Ronnie a Non è l'arena: la canzone scritta da Vasco Rossi per Mina e mai incisa. Il video

E' il 1983 e Mina telefona a Vasco Rossi. Gli chiede un pezzo da inserire in quello che sarà il suo nuovo disco. Vasco scrive il brano ma poi se ne dimentica e la cantante completa il suo lp senza quella canzone. La storia l'ha raccontata il critico musicale Red Ronnie durante la trasmissione Non è l'arena condotta su La7 da Massimo Giletti. Red Ronnie spiega che fu proprio Vasco a parlargli dell'episodio, un giorno alle 4 del mattino.

Guarda anche Concerti Vasco Rossi, come e dove comprare i biglietti

Red Ronnie tira fuori il cellulare in diretta e fa vedere e ascoltare un pezzetto di quel brano, cantato da un giovanissimo Kom. Pare che si intitolasse Donna particolare, ma purtroppo non è stato mai inciso. Un gran peccato. Che tra il rocker di Zocca e la Tigre di Cremona ci sia stata sempre grande stima, non è un segreto. Fu la stessa Mina nel 2012 a dichiarare in una intervista a Vanity Fair che Vasco Rossi "mi coinvolge, mi appassiona. Sanguina, come diciamo noi". E il suo affetto professionale nei confronti del Komandante, la donna più importante della storia della musica italiana l'ha dimostrato nel 1994, quando nel suo disco Canarino Mannaro ha inserito una indimenticabile interpretazione di Va bene, va bene così. Chissà se lo scoop (ma la notizia era già nota negli ambienti musicali) di Red Ronnie durante la trasmissione di Massimo Giletti farà venire in mente a Mina e Vasco Rossi di tirare fuori quel pezzo dal dimenticatoio e regalarlo al pubblico.