Miss mondo 2019: vince Toni-Ann Singh, psicologa di 23 anni della Giamaica

Ha 23 anni è una psicologa e viene dalla Giamaica: Toni-Ann Singh è stata eletta miss mondo 2019 nel corso della finale che si è disputata a Londra. Al secondo e terzo posto si sono classificate miss Francia e miss India, mentre a premiare la vincitrice assoluta della corona è stata la messicana Vanessa Ponce de Leon che era stata la trionfatrice della scorsa edizione. Alla giornalista che l’ha intervistata, Toni-Ann Singh, che prima di vincere il titolo di miss mondo era stata proclamata miss Giamaica, ha detto che tra i suoi progetti c’è quello di iscriversi alla facoltà di medicina. Durante la serata, Toni-Ann aveva incantato il pubblico cantando I have nothing di Whitney Houston dimostrando di possedere, oltra alla bellezza, anche la dota di cantante. "Penso di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che stanno spingendo in avanti per cambiare il mondo", ha detto la neo eletta miss mondo. Per il futuro, oltre agli studi che ha detto di voler proseguire, sicuramente per Toni-Ann ci saranno diverse proposte di contratti pubblicitari.