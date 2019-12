Gianna Nannini, foto insieme alla compagna Carla, insieme da 40 anni: la gioia della figlia Penelope

Un grande amore. Vissuto in maniera riservata, ma senza segreti. E' quello di Gianna Nannini con la compagna Carla.

Per approfondire leggi anche: Gianna Nannini, lacrime e ricordi

La cantante di recente era apparsa a Domenica In parlando anche della sua vita privata. Adesso è stata fotografata dal settimanale Vero a passeggio a Milano insieme alla compagna Carla. Sempre sul fronte privato, ad ottobre scorso si è tenuta l'udienza per l'eredità contesa, dopo che il fratello maggiore ha deciso di citare in causa la sorella rocker. A novembre poi, l'uscita dell'album e a distanza di un mese le foto che la ritraggono con Carla, la donna con la quale ha una relazione sentimentale da 40 anni e con la quale si è sposata due anni fa in Inghilterra.

Gianna Nannini ha 65 anni e nel novembre 2010, all'età di 56 anni, è nata sua figlia Penelope, ecco cosa dice di lei Gianna con riferimenti al suo ultimo lavoro di successo: La differenza.