Elisabetta Canalis, scollatura sexy e sorrisi: infiamma Domenica In fra amore e ricordi

Elisabetta Canalis arriva a Domenica In dopo Tiziano Ferro che è stato intervistato da Mara Venier riscuotendo apprezzamenti e applausi da studio.

Per approfondire leggi anche: Elisabetta Canalis supersexy su Instagram

Elisabetta si è presentata con un look da capogiro su rai1: elegante e sexy.

Scollatura pazzesca e sorrisi per la bella Elisabetta che dopo aver salutato Tiziano ha risposto alle domande della Venier. "Ho scelto di vivere negli Usa, una scelta che non è stata e non è facile, la mia grande preoccupazione è certo adesso mia madre che è rimasta da sola, ma lei viene a Los Angeles. Capisco che è difficile", ha detto Elisabetta.