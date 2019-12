Il prestigiatore e illusionista di Foligno, Andrea Paris, sarà uno degli ospiti del programma televisivo "Natale a casa Battista", in onda lunedì 16 dicembre in prima serata su Rai Due. Condotto dal noto showman e artista, Maurizio Battista, il programma sarà incentrato sull'avvicinarsi delle feste, sui clichè del periodo natalizio, con momenti di ironia, risate e riflessioni più serie sul cambiamenti dei tempi e delle trazioni. Con lui sul palco, oltre a Paris, anche Uccio De Santis, Valentina Persia e Sergio Esposito. Il "prestiggiattore" folignate Paris, dunque, torna sul grande schermo in prima serata dopo la ribalta nazionale avuta con il secondo posto conquistato a Italia's Got Talent.