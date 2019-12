Enrica Musto, bella e bravissima. Sogni, idoli e amicizie della vincitrice di Tu si que vales. Il video

Si chiama Enrica Musto, ha 21 anni, studia canto lirico da quando ne aveva 12. E' la vincitrice dell'edizione 2019 di Tu si que vales, show Mediaset in onda su Canale 5, condotto da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e che nella giuria vede la presenza di Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Ma cosa conosciamo di Enrica, oltre alla sua meravigliosa voce? E' originaria di Montemiletto, comune di poco più di 5mila anime, in provincia di Avellino. Sin da bambina ha dimostrato una particolare predisposizione per il canto e a 12 anni ha iniziato a studiare. La prima grande soddisfazione nel 2015 quando si è classificata al terzo posto nel Concorso Internazionale di canto lirico di Verona. In quell'occasione fu notata dal soprano Katia Ricciarelli che la volle con sé nel tour Viaggio nell'operetta. Nonostante la giovane età, Enrica si è già esibita in numerose occasioni, è conosciuta nell'ambiente della lirica dove è considerata una vera e propria promessa.

Apparentemente timida, di sicuro molto umile, alla prima apparizione a Tu si que vales, il 7 dicembre, ha incantato il pubblico con Tu si na cosa grande, accompagnata al piano dal maestro Franchini. Al termine della sua esibizione le è stato chiesto un bis "a cappella" e lei ha proposto un pezzetto di Con te partirò. In quell'occasione ha ottenuto un 4 su 4 dalla giuria vip e il 98% di consensi da quella popolare. Nella finalissima del programma, il 14 dicembre, ha alzato il livello di difficoltà e si è presentata sl pubblico con C'era una volta il west di Ennio Morricone. Dopo poche decine di secondi gli spettatori erano già in piedi e applaudivano a scena aperta. Enrica ha passato il turno, evidentemente votatissima da casa. Poi nella finale a quattro ha battuto gli altri tre concorrenti: il cantante e ballerino Patrizio Ratto, la coppia di ballerini formata da Giulia e Mattia e il mentalista Ben Hanlin. Ha così conquistato la corona di Tu si que vales 2019 e i 100mila euro in palio. Bella, oltre che bravissima, Enrica Musto studia presso il Conservatorio Duni di Matera e presso l'Università Federico II di Napoli dove è arrivata dopo il diploma allo scientifico De Caprariis. Nel 2017 ha partecipato a una masterclass a Bardolino tenuta da Katia Ricciarelli e in quell'occasione ha conosciuto Alberto Urso, vincitore di Amici 2019. In una recente intervista ha dichiarato che il suo autore lirico preferito è Giacomo Puccini: "Lo amo follemente, perché in sole 12 opere ha fatto un lavoro spettacolare". Il suo punto di riferimento "ideologico" è Maria Callas, anche se cerca "di prendere il meglio da chiunque" e si definisce particolarmente ansiosa, ma ama la sua ansia che per lei diventa vera e propria adrenalina.

