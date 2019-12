Tu si que vales, Belen Rodriguez si presenta sul palco della finale con uno spacco vertiginoso

Spacco mozzafiato per Belen Rodriguez nella puntata finale di Tu si que vales. La conduttrice si è presentata sul palco del programma Mediaset in onda sul Canale 5 con un abito lungo, super aderente e scintillante con uno spacco vertiginoso. Al suo fianco l’ex giocatore di rugby Martin Castrogiovanni e l’esperto di arti marziali Alessio Sakara. Ovviamente in studio la giuria al gran completo composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi. A completare la squadra l’attrice Sabrina Ferilli. A decidere il vincitore del reality sarà il televoto. Al vincitore andrà un premio in denaro di 100mila euro.

