Torna il quiz televisivo più amato dagli italiani: Chi vuol essere milionario. Anno dopo anno, dopo il debutto del 22 maggio 2000, il quiz televisivo condotto per 14 stagioni da Gerry Scotti ha incollato allo schermo della televisione milioni di telespettatori. Come anticipato nei giorni scorsi in occasione della presentazione dei palinsesti delle reti Mediaset del prossimo anno, è arrivata la conferma ufficiale: il fortunato quiz tornerà tutti i giorni su Canale 5 a gennaio, verosimilmente il 10 del mese. A condurre anche questa edizione sarà sempre Gerry Scotti, che al momento è impegnato nella conduzione della prima stagione del quiz "Conto alla rovescia", che è seguito a "caduta libera" oltre che come giudice di Tu sì que vales.