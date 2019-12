Holly e Benji di nuovo in tv: il remake su Italia 1 con il titolo Capitan Tsubasa

Conto alla rovescia per gli appassionati del celebre cartoon Holly e Benji che spopolò in Italia negli anni Ottanta. Infatti da lunedì 23 dicembre, alle 13.45, Italia 1 trasmetterà Capitan Tsubasa, il remake del manga di Yōichi Takahashi. Questa nuova serie è composta da 52 episodi di 24 minuti circa e manterrà i nomi originali dei personaggi: da Oliver Hutton a Benjamin Price, passando per Julian Ross, Mark Lenders, i gemelli Derrick, Bruce Harper e tutti gli altri. In Italia sarà sempre Cristina D'Avena a cantare la sigla.

Ideato nel 1981 da Yōichi Takahashi, Captan Tsubasa è uno dei manga sportivi più noti. Il successo del fumetto ha portato alla produzione di una versione animata omonima, andata in onda in Giappone dal 1983 al 1986. A partire da luglio 1986, il cartone è stato proposto in Italia con il nome di "Holly & Benji, due fuoriclasse". In seguito alla prima, sono arrivate – nel corso degli anni – anche tutte le altre stagioni: Holly e Benji: sfida al mondo (1995), Che campioni Holly e Benji (1999) e, infine, Holly e Benji Forever (2004).

Il remake, con una rinnovata e più moderna veste grafica, partirà quindi dal primo incontro tra Benji e Holly (Tsubasa), dal momento in cui quest’ultimo si trasferirà nella cittadina di Nankatsu, luogo dove potrà dare inizio alla sua carriera calcistica.