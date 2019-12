I borghi più belli dell'Umbria saranno protagonisti domani, sabato 14 dicembre, alle ore 12.50, del programma televisivo di La7 "Like, Tutto ciò che piace". La tredicesima puntata del magazine di approfondimento su moda, viaggi, tecnologia, salute ed economia sarà aperta da un viaggio on the road a bordo di EQC, la prima full electric di casa Mercedes, alla scoperta dei borghi più belli dell'Umbria. Gli altri servizi saranno dedicati a Cortina d'Ampezzo, Firenze e Modena.



