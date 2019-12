Diletta Leotta, il suggerimento di Antonella Clerici: "Le consiglio di vestirsi più sobria"

Diletta Leotta continua ancora a far discutere e questa volta a giudicarla è Antonella Clerici. L’ex conduttrice della Prova del Cuoco, in una intervista, è stata interrogata su diverse tematiche e ha parlato anche della cronista e conduttrice del canale sportivo Dazn. Antonella Clerici ha espresso stima e apprezzamento per Diletta Leotta, afferma di averla conosciuta anni fa. A Tv Blog ha dichiarato: “Per me, lei è bravissima. È molto bella, ma le consiglio di vestirsi più sobria, perché è talmente brava e intelligente che merita di più di essere ascoltata. L’ho conosciuta molti anni fa, su un palco: all’inizio, vedendo le sue forme, da donna un po’ critica, mi sono detta ‘chissà questa…’. Poi l’ho vista presentare e ho detto ‘questa è un fenomeno’. Le chiacchiere stanno a zero. Merita“. Conclude poi sottolineando la sua stima verso Diletta, anche attraverso un Tweet.