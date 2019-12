Cecilia Rodriguez: "Sembrava il tunnel della morte ma era quello del divertimento. Grazie ex on the beach"

Sembrava il tunnel della morte, invece era quello del divertimento. E' il senso del commento di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, alla sua ultima foto postata su Instagram, in cui si vede la showgirl in un corridoio strettissimo dove due persone faticherebbero ad incrociarsi. Cecilia scrive: "Vi chiederete che senso ha questa foto. Allora vi racconto che quando sono entrata per la prima volta in questo studio di registrazione, sono passata da questo corridoio infinito ahahah, e mi sono detta: sembra il tunnel della morte. Si, ero molto nervosa, l’ansia mi stava mangiando ahahahaha. Invece vi dico che ci siamo divertiti come dei pazzi, abbiamo riso tantissimo e siamo Felici di far parte di questa nuova edizione di Ex on the beach Italia". Saranno proprio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a condurre il sexy reality di Mtv, raccogliendo l'eredità di Elettra Lamborghini.

Guarda anche Il Natale di Belen e Cecilia Rodriguez: balletto sexy