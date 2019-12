Diletta Leotta e Brando. Il cane della regina di Dazn protagonista del web e delle sue sexy foto. Il video

Non c'è soltanto Brownie, il barboncino toy arrivato da poco in casa di Alessia Marcuzzi. Né solo Leone e Lilly, i protagonisti a quattro zampe nella famiglia di Michele Hunziker. Brando, a dire il vero, è una star del web già da un bel pezzo. Di chi stiamo parlando? Del cane di razza maltese, taglia piccola, di Diletta Leotta, la regina di Dazn. Il cagnolino già da un pezzo è protagonista assoluto dei video e del profilo Instagram della showgirl e presentatrice. L'ultima foto proprio qualche giorno fa: Brando in braccio a Diletta nel solito scatto super sexy, in cui addirittura sembra che lei non indossi il costume, e Diletta che annuncia: "Manca poco e si torna a casa da te". Brando è stato protagonista, in particolare, di un video della scorsa primavera quando voleva giocare con Diletta, impegnata nella sua seduta mattutina di allenamento.