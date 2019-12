Ludovica Pagani, giovane influencer e modella, classe '95, sarà l'ospite speciale della serata di sabato prossima alla discoteca Charly di Gubbio. La bellissima dj, che conta 2,2 milioni di follower su Instagram e 165 mila fan su facebook, si è fatta largo nel mondo televisivo del pallone partecipando prima a Sportitalia e poi approdando in Rai a "Quelli che il calcio". Iscritta alla facoltà di scienze politiche, l'avvenente giornalista sta percorrendo a tappe forzate le orme di Giorgia Rossi e Diletta Leotta, rappresentando un volto noto e decisamente apprezzato dal pubblico, soprattutto maschile. Allo studio e al lavoro giornalistico, Pagani abbina serate in discoteca e pubblicità, oltre ad un'attività costante sui social network, dove i suoi fan sono in continua crescita.



Guarda anche: Diletta Leotta abbassa il pantalone, scatto in intimo prima dell'allenamento - Anna Tatangelo in palestra, super fisico