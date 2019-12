Uno dei grandi ospiti di "Foligno in musica", la stagione di eventi curata da Parterre e presentata lo scorso 18 novembre, sarà Francesco Montanari. Fresco protagonista sul grande schermo della terza e ultima stagione de "I Medici", conclusasi ieri sera in prima visione mondiale, l'attore che ha vestito i panni di Girolamo Savonarola sarà nella città della Quintana il 23 gennaio, alle ore 21.15, calcando il palcoscenico insieme a Giorgio Montanini. Il prossimo appuntamento televisivo di Montanari sarà la fiction "Il cacciatore", in onda prossimamente su Rai Due, che racconterà la lotta alla mafia negli anni Novanta dopo la prima fortunata serie.



