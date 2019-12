Belen Rodriguez, la super foto senza veli su Instagram

Stavolta Belen Rodriguez sceglie il bianco e nero per lasciare i suoi fan con il fiato sospeso. Pubblica sul suo profilo Instagram una foto in cui è praticamente senza veli. O meglio, per coprirsi usa soltanto un asciugamano. Immagine realizzata da un noto fotografo, Vincent Peters, che predilige proprio il bianco e nero e che ha realizzato campagne per marchi top come ad esempio Yves Saint Laurent e ha lavorato per importanti maison della moda, come Dior, Louis Vuitton, Hugo Boss, L’Oréal e tante altre. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali: Vogue, GQ, Sunday Times, giusto per fare tre nomi. Insomma un fotografo speciale per una modella speciale che per l'ennesima volta esplode in tutta la sua bellezza.

Inutile dire che come sempre la fotografia è stata graditissima dai fan della showgirl argentina: migliaia e migliaia di like e commenti del tipo "Lo sai sì che sei perfetta?".

