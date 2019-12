Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini da Chiambretti accusa Cristiano Malgioglio: "Ha svelato gli ospiti"

Grande Fratello Vip: a La Repubblica delle donne, il programma Mediaset presentato da Piero Chiambretti che va in onda su Rete 4, Alfonso Signorini racconta chi ha rivelato le indiscrezioni sui concorrenti del reality: "E' stato Cristiano Malgioglio - presente in studio - Prima vuole conoscere il cast e mi promette che non lo svelerà, poi invece...". Malgioglio se la ride e si difende: "Ero al ristorante e non sapevo che dietro di me c'era un giornalista". Poi i due hanno simpaticamente battibeccato. Quest'anno sarà proprio Alfonso Signorini (giornalista, opinionista, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo e regista teatrale italiano) a presentare il GFV insieme a due opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Guarda anche Rita Rusic al Grande Fratello Vip 4