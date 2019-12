Elettra Lamborghini, sexy in camerino: il video dell'accappatoio che scivola

Elettra Lamborghini, eccola in camerino. La truccano, e nel mentre l'accappatoio scivola. Un incidente che sologossip ha postato sul proprio canale youtube in questo video nel quale il personaggio televisivo e cantante, si mostra in tutta la sua bellezza.

Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio alla sesta edizione del programma The Voice of Italy in onda su Rai 2. Il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per l'Universal Music, ha annunciato il suo primo album in studio Twerking Queen, uscito poi il 14 giugno.

Il 5 giugno ha pubblicato il terzo singolo Tócame, in collaborazione con Childsplay e Pitbull.