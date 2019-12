I soliti ignoti, il libro di Elena Santarelli da Amadeus: Così abbiamo combattuto la malattia di nostro figlio

"Una mamma lo sa". E' il titolo del libro scritto da Elena Santarelli sulla vicenda di suo figlio Giacomo (nato dal matrimonio con l'ex calciatore di Siena, Bernardo Corrado) che la showgirl ed ex modella ha presentato a I soliti ignoti, trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus, nella puntata del 10 dicembre. Suo figlio Giacomo ad appena otto anni si è trovato a combattere contro una terribile malattia, evento che ovviamente ha coinvolto e sconvolto tutta la famiglia in maniera travolgente e per certi versi drammatica. Dopo un periodo difficilissimo e complesso, lungo due anni e fatto di cure impegnative e invasive, il piccolo è stato dichiarato guarito dai sanitari. La bella e sensibile Elena e suo marito Corrado, si sono ritrovati improvvisamente in un mondo che non conoscevano direttamente, fatto di sofferenze e storie non sempre a lieto fine, purtroppo. Lei ha deciso di dare una mano a chi tutti i giorni è in prima linea per cercare di salvare i bambini: i medici. Da qui l'idea di scrivere un libro che raccontasse la sua vicenda personale e di donare i proventi per l'acquisto di un macchinario per la neurochirurgia pediatrica dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. La Santarelli da Amadeus ha ricordato alcuni dei momenti più difficili degli ultimi due anni e di come abbia affrontato la malattia del figlio. Il presentatore ha invitato gli ascoltatori a comprare il libro per sostenere il progetto di solidarietà.

