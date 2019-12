Gravissimo lutto per il cantante Al Bano

Un grave lutto ha colpito il cantante Al Bano Carrisi. E' morta a Cellino San Marco, la mamma Jolanda. La madre di Al Bano aveva 96 anni. A dare la notizia è stato stato il Quotidiano di Puglia.

Al Bano non ha perso occasione per omaggiare l'amata mamma in pubblico e a lei ha dedicato anche il libro “Madre Mia, l’origine del mio mondo”.

Un legame fortissimo. L'annuncio della scomparsa della donna è stato dato anche a La Vita in Diretta. I conduttori del programma hanno aggiunto che il cantante, diretto in Albania per impegni di lavoro, è stato immediatamente avvisato dal fratello ed è tornato in Puglia. I funerali si terranno mercoledì 11 dicembre alle 16 a Cellino San Marco.