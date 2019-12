Alessia Marcuzzi, l'ultima grande passione si chiama Brownie. E' il cane che ha adottato, barboncino toy

Non solo scatti sexy per Alessia Marcuzzi che torna a postare sul suo profilo Instagram la foto dell'ultimo arrivato in famiglia. E' Brownie, un cucciolo barboncino toy (che quindi resterà piccolo anche da adulto) che era stato adottato a inizio settembre. Il cane evidentemente si è ambientato in casa, amatissimo dalla stessa Alessia, ma soprattutto dalla figlia della presentatrice e di Francesco Facchinetti, Mia. Spesso Alessia pubblica le immagini di Brownie, anche in compagnia di Mia. Stavolta, invece, ha preferito farlo fotografare da solo. Il cucciolo, davanti ad un divano marrone quasi come lui, stringe tra i denti un gioco e guarda curioso l'obiettivo. Una foto molto tenera che ha immediatamente fatto incetta di oltre 20mila like. Pare che Alessia per adottare Brownie si sia ispirata alla collega Michelle Hunziker che di barboncini toy ne ha due, Leone e Lilly.

