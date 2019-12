Belen Rodriguez, foto da urlo e frase sibillina: "Tutti quanti noi abbiamo un'ombra e non puoi liberartene"

Belen Rodriguez: "Tutti quanti noi abbiamo un'ombra, e non puoi liberartene". E' la frase sibillina della splendida showgirl che accompagna la sua ultima foto postata su Instagram. Una meravigliosa immagine in bianconero in cui Belen come al solito esplode in tutta la sua bellezza, una foto che segue quella sexy in abito da sposa che ha fatto impazzire il web. Immediata la reazione dei fan con la solita pioggia di like e di commenti. Per la modella e conduttrice televisiva è un momento magico. Anche quest'anno è stata protagonista della fortunata trasmissione Mediaset Tu si que vales, in onda il sabato sera su Canale 5 e che terminerà con la finale di sabato 14 dicembre. E' proprio durante una delle ultime puntate che Belen si è lasciata scappare una frase in cui ha lasciato intendere tutta la sua voglia di diventare di nuovo mamma.

