Tu si que vales, sfida per conquistare la finalissima. Attesa per il mistero su Sabrina Ferilli

Tu si que vales entra nella fase decisiva. Questa sera, 7 dicembre, è infatti in programma la semifinale del talent. Al termine conosceremo i nomi degli otto artisti che sabato 14 dicembre si sfideranno nella finalissima che decreterà il campione. Compito impegnativo, dunque, per la giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Questa sera si svelerà anche il mistero sulla presenza in studio di Sabrina Ferilli che stando alle indiscrezioni circolate sui siti di gossip questa settimana, avrebbe disertato alcune registrazioni. Sarà vero? Attesa tra i fan, infine, per vedere con quale mise si presenterà la bellissima Belen Rodriguez, altro punto di forza del programma insieme ai suoi compagni di viaggio Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. L'appuntamento con il programma Mediaset è alle ore 21.25 su Canale 5.