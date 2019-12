Costanza Caracciolo annuncia: sono incinta

Costanza Caracciolo, l’ex velina di Striscia la Notizia, ha confermato le voci che circolavano da un po’: è incinta. “Ci tenevo ad essere sicura prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto di gravidanza e posso dirlo tranquillamente", queste la risposta della showgirl nel corso di un'intervista a Verissimo alla domanda di Silvia Toffanin riguardo le voci su una sua gravidanza. In verità qualcosa del genere aveva fatto capire Bobo Vieri, con cui Costanza ha già avuto una bimba, Stella, nata l’anno scorso. I due, tra l’altro, a marzo di quest’anno si sono anche sposati in gran segreto a Milano dove vivono in un appartamento del centro. Sempre a Milano, Vieri ha in sostanza la sua sede di lavoro: l'ex calciatore di Milan, Inter e Juventus, collabora come commentatore sportivo con Mediaset e Dazn. Vieri è diventato anche testimonial di importanti marchi commerciali.