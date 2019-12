Pearl Jam, in vendita i biglietti per il concerto del 5 luglio all'Autodromo di Imola Video

Sono in vendita da questa mattina, 7 dicembre, i biglietti per la data italiana dei Pearl Jam. Il concerto è in programma il 5 luglio all'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. I tagliandi possono essere acquistati on line sul portale ticketone.it a 79,25 euro e come ampiamente prevedibile i fan hanno subito preso d'assalto il sito. Quello di Imola sarà l'unico concerto in Italia del gruppo musicale grunge/rock statunitense, nato a Seattle nel 1990 e diventato negli anni uno dei più famosi del panorama musicale mondiale. La banda nel corso della sua lunga carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 30 solo negli Stati Uniti.