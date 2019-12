Achille Lauro canta con Gigi D'Alessio, poi il bacio con il chitarrista su Rai1

Una serata intensa in Tv, su Rai1 con Gigi D'Alessio che suona il pianoforte mentre Achille Lauro canta. Il programma è "20 anni che siamo italiani", seguito e sempre più apprezzato con Vanessa Incontrada sempre più in cattedra. Alla fine di uno dei pezzi, Achille Lauro vestito con paillettes alla Renato Zero, arriva il bacio in diretta nazionale con il chitarrista Boss Doms, mentre Gigi D'Alessio suona il pianoforte. La scena ha scatenato i commenti social. Il post che immortala il bacio da TheFolloWer tv/Twitter