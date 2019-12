Isola dei famosi, fioccano pornostar e sorprese. Ecco i nomi del possibile cast

L'edizione 2020 dell'Isola dei famosi dovrebbe iniziare tra fine gennaio e inizio febbraio e ovviamente cominciano a fioccare le indiscrezioni sui possibili concorrenti. L'ultimo nome filtrato è quello di Fabiana Britto, opinionista della trasmissione Pomeriggio Cinque. E' stata la stessa Britto a dichiarare a Novella 2000 che il suo sogno è partecipare al reality perché è piena di vita e ama "l’avventura, il contatto con la natura, la vita selvaggia, i luoghi di mare. Diciamo che stiamo lavorando affinché questo sogno possa diventare realtà…”.

Il nome di Fabiana si aggiunge alla lunga lista di quello che è il possibile cast. In "corsa" al momento ci sono: l'attrice Eleonora Giorgi (ex Grande Fratello Vip), la prorompente showgirl Maria Monsè (anche lei una esperienza al Gfv), l'ex tronista di Uomini e Donne, Jack Vanore. Tra i nomi anche quelli di Maria Giovanna Elmi, ex presentatrice già naufragata nel 2005, e della pornostar Milly D'Abbraccio che potrebbe ritrovarsi in compagnia di altre due ex attrici del porno, Valentine Demy e Luana Borgia. Circolano i nomi anche dell'ex calciatore Sossio Aruta (già Temptation Island Vip), di Rosario Miraggio (cantante neomelodico) e Angelo Costabile, attore ed ex di Corinne Clery. Anche Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari ed ex Grande Fratello, è dato tra i papabili, salute permettendo, visto che recentemente è stato colpito da un malore per stress.