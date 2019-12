Irene Grandi, che festa! Cinquant'anni e 25 di carriera. Le canzoni indimenticabili - Video

Cinquant'anni. Traguardo speciale per la cantautrice Irene Grandi. E' nata infatti il 6 dicembre 1969 a Firenze e quindi il 2019 è l'anno del suo mezzo secolo. La festa, tra l'altro, è doppia perché contestualmente l'artista brinda ai suoi primi 25 anni di carriera. Grandi è reduce da un fortunato tour che l'ha vista protagonista in tutta Italia e che si è chiuso il primo dicembre nella sua città, Firenze con una grande festa al teatro Verdi proprio per i 25 anni della sua carriera.

Dopo "Irene Grandi", album d'esordio uscito nel 1994, ha pubblicato altri 14 lavori. Complessivamente 10 dischi registrati in studio, uno live, tre raccolte e due opere audiovisive. Ha collaborato con i maggiori artisti italiani del campo musicale, da Vasco Rossi a Jovanotti, da Claudio Baglioni a Eros Ramazzotti, da Pino Daniele a Gaetano Curreri passando per Edoardo Bennato, Loredana Bertè, Tiziano Ferro, Paolo Vallesi e tanti tanti altri ancora. Tra i suoi pezzi più famosi Bruci la città, Bum Bum, Prima di partire per un lungo viaggio, La tua ragazza sempre e tante, tante, tante altre. Ancora: 21 tour, un disco di diamante, nove di platino e quattro d'oro. Una carriera da brividi. Nella vita privata ha avuto una lunga relazione con Alessandro Carotti, sposato a Las Vegas nel 2003 e da cui ha divorziato nel 2010. Nel 2015 ha iniziato una relazione con l'avvocato Lorenzo Doni che l'ha portata di nuovo sull'altare il 2 luglio 2018.