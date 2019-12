Vasco Rossi, ecco il cofanetto (cd, dvd e vinile) che racconta l'estate rock dei record. Tutti i particolari

Giuseppe Silvestri

E' finita l'attesa. I fan di Vasco Rossi possono aggiungere un altro pezzo alla loro collezione. Un cofanetto di cd e dvd che racconta l'estate dei record, quella 2019, in cui il rocker fu protagonista di ben sei concerti a San Siro. Nella Scala italiana della musica live, lo staff del Blasco aveva previsto quattro date, ma fu costretto a tornare sui suoi passi e aggiungere due eventi per l'enorme richiesta di biglietti. E così il cantautore frantumò il primato di quattro concerti milanesi nello stesso tour, tra l'altro detenuto da lui stesso. Oggi, 6 dicembre 2019, esce Non Stop Live, l'album che racconta quell'indimenticabile esperienza. Scrivere album, tra l'altro, è riduttivo. Si tratta di una confezione disponibile in tre versioni: box standard (due cd, due dvd, bluray), box superdeluxe in edizione limitata e numerata (due cd, tre dvd, due bluray, un 45 giri e libro fotografico) e box vinile, sempre in edizione limitata e numerata (quattro Lp e 45 giri). Vasco, dunque, chiude con una pubblicazione record un'annata record, segnata non soltanto dai live di Milano, ma anche dal successo di Se ti potessi dire, il singolo "rilasciato" a ottobre e subito volato in testa a tutte le classifiche di ascolto. E come al solito l'artista di Zocca gioca con i numeri, come spiega il suo sito ufficiale: il confanetto esce a sei mesi dai sei concerti e lo fa il sei dicembre. Ed è proprio il portale di VR a ricordare gli storici sold out dell'1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno, scrivendo di San Siro occupato con "Vasco che attraversa il prato e ogni angolo del complesso sportivo, possiede lo stadio godendoselo piano per piano, anello per anello, come la prima volta, nel 1990, ventinove anni fa". Sul cofanetto annuncia: "Imperdibile il documento che contiene la registrazione live di tutta la scaletta del concerto". E ricorda quelle che furono le promesse dello showman alla vigilia dei sei eventi: "Saranno due ore e mezza alla vascorossi, tra rock e ballate irrinunciabili, rivisitazioni o vere e proprie reinterpretazioni di brani vecchi e niente più medley. Torniamo al concerto rigoroso e stringato. Due ore e mezzo tutte filate senza interruzioni. O divagazioni, due ore e mezzo che rotolano perfettamente. La band eccezionale, la migliore al mondo!”. Promesse puntualmente mantenute, per la gioia dei fan che come sempre furono parte dello spettacolo e che già fanno la coda virtuale per assicurarsi i biglietti del tour 2020, destinato a segnare un altro record, quello della presenza a ben quattro festival rock: Firenze Rocks (Visarno Arena, 10 giugno), Milano I-Days (Innovation district, area Expo, 15 giugno), Roma Rock Festival (Circo Massimo, 19 e 20 giugno), Imola (Autodromo di Imola, 26 giugno). Intanto dopo il successo di fine novembre, il Kom torna al cinema il 10 e 11 dicembre con Vasco Non Stop Live, il film diretto da Pepsy Romanoff che racconta proprio il tour 2019 e quello dell'estate precedente.

Di seguito la track list del cofanetto in edizione superdeluxe. La confezione comprende video e backstage di Se ti potessi dire.

Disco 1

1. Intro 2019

2. Qui Si Fa la Storia

3. Mi Si Escludeva

4. Buoni O Cattivi

5. La Verità

6. Quante Volte

7. Cosa Succede in Città

8. Cosa Vuoi Da Me

9. Vivere O Niente

10. Fegato, Fegato Spappolato

11. Asilo “Republic”

12. La Fine Del Millennio

13. Portatemi Dio

14. Gli Spari Sopra “Celebrate”

15. C’è Chi Dice No

16. Se è Vero O No

17. Io No

Disco 2

1. Domenica Lunatica

2. Ti Taglio la Gola – Rewind

3. Vivere

4. La Nostra Relazione

5. Tango… (Della Gelosia)

6. Senza Parole

7. Sally

8. Siamo Solo Noi

9. Vita Spericolata

10. Canzone – Albachiara

11. Se Ti Potessi Dire

