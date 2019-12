Su twitter il dolce pensiero dell'attrice Anna Foglietta dedicato a Nilde Iotti

Anna Foglietta, l'attrice romana quarantenne che ha vestito i panni di Nilde Iotti nella fiction tv Storia di Nilde andata in onda su Rai 1, utilizza twitter per ringraziare quanti le hanno fatto i complimenti per la sua interpretazione: "Grazie per tutti i messaggi che mi avete dedicato", scrive. Poi ha un pensiero importante proprio per la politica italiana, prima presidente donna della Camera dei Deputati: "Il grazie più grande - aggiunge infatti Foglietta - va a lei signora Nilde Iotti per avermi insegnato a vivere una vita all'insegna del coraggio e della voglia di rompere le regole in vista di un bene più alto".

