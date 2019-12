Esce Romance, il secondo album della pop star Camila Cabello

Si intitola Romance ed è il secondo album di Camila Cabello, la pop star internazionale amatissima in tutto il mondo. L'uscita del disco è in programma venerdì 6 dicembre. A dire il vero i suoi fan conoscono già gran parte del lavoro, visto che cinque singoli sono stati già pubblicati Liar, Cry for me, Shameless, Easy e Living Proof, proprio in questi giorni suonata da tutte le radio. Impossibile dimenticare, inoltre, il tormentone estivo Señorita che Cabello ha inciso insieme al fidanzato, Shawn Mendes. Camila si è imposta al grande pubblico partecipando nel 2012 al talent americano The X Factor Usa con il gruppo Fifth Harmony. Poi ha lasciato il gruppo e nel 2018 ha pubblicato il suo primo album, Camila.

