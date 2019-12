Maria De Filippi, compleanno speciale. Alfonso Signorini rivela: conosco il suo nickname segreto di Instagram

Il 5 dicembre è un giorno speciale per Maria De Filippi, ormai regina indiscussa della televisione, conduttrice, autrice e produttrice. E' infatti il compleanno della padrona di casa di Amici. Essendo nata nel 1961 quest'anno ha compiuto 58 anni che, a dire il vero, porta benissimo. Ovviamente è facile immaginare che sia stata investita da una vera e propria pioggia di auguri, in particolare dal mondo dello spettacolo. E sicuramente le avrà riservato una sorpresa speciale suo marito, Maurizio Costanzo. Nel 2018 proprio in occasione del compleanno di Maria, il giornalista e conduttore fu il protagonista di una intensa dichiarazione d'amore, dicendo che è la donna della sua vita, quella che aspettava da sempre e di cui vorrà stringere la mano quando se ne andrà. Intanto uno strano regalo a Maria de Filippi l'ha fatto Alfonso Signorini che durante la Repubblica delle donne, programma Mediaset condotto da Piero Chiambretti su Rete 4, ha svelato che Maria De Filippi su Instagram ha un nickname segreto che in pochi conoscono. Uno di questi sarebbe proprio lui.

