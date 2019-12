Lo show Tu si que vales costretto a fare i conti con un improvviso forfait di Sabrina Ferilli? L'indiscrezione è del settimanale Oggi secondo cui la prorompente attrice ha saltato alcune registrazioni del fortunato programma di Canale 5 che colleziona super ascolti e che vede in prima fila (nella giuria che decide il destino degli artisti) Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. L'articolo di Oggi non spiega da cosa sarebbero motivati i forfait dell'attrice, che nello show è la "portavoce" del pubblico in sala. Oggi scrive che "si infittisce il mistero su una prossima prolungata assenza di Sabrina Ferilli. Oggi è infatti in grado di anticiparvi che l’attrice romana non sarà presente in alcune puntate del programma. In pochissimi conoscono la vera ragione. Quale sarà?”.

