Grande Fratello Vip, ecco chi sta cercando di convincere Alfonso Signorini

Barbara Alberti, Sabina Ciuffini e il fidanzato di Diletta Leotta (Daniele Scardina) potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip, il reality Mediaset in programma a gennaio, condotto da Alfonso Signorini. E' stato lui stesso ad ammettere nel corso de La repubblica delle donne, programma di Piero Chiambretti, di aver incontrato i tre personaggi. Non ha invece voluto svelare se hanno accettato la proposta e faranno parte del programma. Alle domande dirette sulla partecipazione, ha sempre risposto con secchi no comment, ma il fatto che ci siano stati gli incontri e che Signorini lo ammetta in televisione, significa che le trattative sono evidentemente a buon punto. Dopo l'arrivo in studio di Valeria Marini, Signorini ha ammesso di aver parlato della questione anche con Antonella Elia e Francesca Barra. Attualmente l'unica concorrente "ufficiale" del programma è Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Loredana Lecciso ha invece rifiutato.