Concerto Pearl Jam, da sabato corsa al biglietto. Occhio: i tagliandi in vendita saranno limitati

E' partito il conto alla rovescia per i fan dei Pearl Jam. Il gruppo statunitense, infatti, forna ad esibirsi in Italia e lo fa in grande stile. La band suonerà il 5 luglio all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. I biglietti saranno messi in vendita alle ore 11 di sabato 7 dicembre, ma ticketone.it già annuncia che la disponibilità sarà limitata. La band di Seattle è considerata tra le più famose e di successo del mondo. Ha venduto circa 60 milioni di dischi, la metà nel Regno Unito. La rivista Rolling Stone, vera e propria Bibbia della musica, li ha inseriti nella Rock ad Roll Hall of Fame nel 2017, appena il gruppo è stato eleggibile.

