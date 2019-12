Elisabetta Canalis supersexy su Instagram, lo scatto che scatena i fans

E' una delle donne più belle. Eccola qui Elisabetta Canalis, più bella che mai. Con uno scatto sexy che fa scatenare i fans.

L'ex velina si mostra sui social e manda in delirio i suoi tanti ammiratori postando su Instagram una foto che risale a due anni fa, come lei stessa scrive nella didascalia. Nello scatto, Elisabetta indossa un paio di jeans e non ha il reggiseno, ma si copre le parti ‘intime’ con le mani. I fans hanno subito invaso il post di like e commenti, complimentandosi con lei per il fisico mozzafiato, gli addominali scolpiti e la sua incredibile bellezza.