Su Rai 1 tornano I Medici, tutti gli attori. Ecco i volti nuovi

CINEMA

Monica Bellucci, la 55enne che fa impazzire il mondo. Tutte le foto

Alzi la mano uno, soltanto uno, che senza conoscere la sua carta di identità (che è praticamente pubblica) darebbe a questa donna 55 anni. E invece Monica Anna Maria Bellucci, per tutti soltanto Monica Bellucci, il bel traguardo lo ha tagliato il 30 settembre scorso e lo ha fatto nel migliore dei modi. Per Monica, nata a Città di Castello nel 1964, il trascorrere del tempo non solo sembra non ...