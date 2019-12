Gianna Nannini sfumata mentre canta a Domenica in, le scuse di Mara Venier che la fa tornare

"Ci scusiamo, la canzone di Gianna Nannini che era ospite in studio, è stata sfumata, chiedo scusa. Dovevamo dare la linea al santuario di Greccio per seguire la visita del Papa. Abbiamo dei minutaggi da rispettare."

Per approfondire leggi anche: Gianna Nannini si commuove

Mara Venier parla dopo aver ripreso il collegamento dallo studio di Domenica in, alla conclusione della visita di Papa Francesco a Greccio andata in diretta tv su Rai1. La linea è stata passata a Greccio mentre lo show di Gianna Nannini non era ancora finito. L'intervista alla rocker senese si era conclusa, ma la Nannini stava cantando il suo ultimo successo che i telespettatori non hanno potuto ascoltare per intero. Di qui le scuse di Mara Venier e poi l'annuncio: "Tra poco Gianna Nannini torna".