Paolo Bonolis, rivelazione sul padre a Domenica In fa commuovere lo studio

A Domenica in, su Rai1, carrellata di ospiti, fra questi Paolo Bonolis che ha anticipato Gianna Nannini (leggi). Bonolis ha ricordato a Mara Venier i suoi genitori, in particolare il padre, venuto a mancare poco prima che nascesse la primogenita. Il padre prima di morire disse a Paolo di regalare rose bianche alla moglie una volta partorito.

“Quando è nata Silvia abbiamo avuto delle problematiche e non mi sono ricordato delle rose bianche” racconta il conduttore. “A maggio, quindi dopo diversi mesi, sul nostro terrazzo sono fiorite delle rose bianche, in un vaso in cui fiorivano solo rose rosse. Chiesi al giardiniere se fosse una cosa possibile, mi disse di no. Subito dopo uscirono rose rosse. Una cosa molto particolare” ha concluso.