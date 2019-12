Festival di Sanremo, chi saranno le due vallette che affiancheranno Amadeus: scelta in arrivo

Festival di Sanremo 2020, siamo in dirittura di arrivo per la scelta delle due vallette che affiancheranno Amadeus sul palco del teatro Ariston.

Si rincorrono tante voci, ormai da settimana, e scendono ormai le quotazioni di Vanessa Incontrada, Laura Pausini e Giulia De Lellis che in un primo momento sembravano - a più riprese - le più indicate. Sono invece, al momento, Chiara Ferragni e Diletta Leotta le due donne che saranno al fianco di Amadeus. Si attendono nei prossimi giorni le conferme ufficiali alle indiscrezioni circolate in questi giorni.