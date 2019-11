Chi è Vittoria Puccini: amori e successi al cinema e in tv. E' la protagonista de Il processo su Canale 5

Vittoria Puccini grande protagonista della nuova fiction di Canale 5, Il processo, iniziata in prima serata il 29 novembre. Vediamo meglio chi è l'attrice nata a Firenze nel 1981, figlia di un professore di diritto pubblico, Giusto Puccini, e di una insegnante, Laura Morozzi. Diplomata al Classico, Vittoria è cugina d'arte della conduttrice radiofonica Orsola Branzi, conosciuta come la Pina, nipote acquisita del noto architetto Andrea Branzi e cugina di Sofia Viscardi, youtuber e scrittrice.

Per approfondire guarda anche: Le foto più belle dell'attrice Vittoria Puccini

Ha esordito sul grande schermo nel film Tutto l'amore che c'è di Sergio Rubini nel 2000 e dopo apparizioni minori in tv e una parte in Paz!, la consacrazione grazie alla serie televisiva Elisa di Rivombrosa (2003). Da quel momento la sua carriera è una lunga carrellata di successi tra televisione e cinema. E' Octavia in Imperium: Nerone ma anche la protagonista di Ma quando arrivano le ragazze? di Pupi Avati. Nuovo successo con la parte seconda di Elisa di Rivombrosa e altri ruoli da protagonista in tv e sul grande schermo che le consentono di ottenere anche numerosi riconoscimenti. Tra le altre cose, nel 2007 Colpo d'occhio di Sergio Rubini; nel 2008 una parte, insieme a Riccardo Scamarcio, nel videoclip Insolita de Le Vibrazioni; nel 2009 la miniserie tv Tutta la verità diretta da Cinzia TH Torrini, e C'era una volta la città dei matti..., regia di Marco Turco, entrambe su Rai Uno. Nello stesso anno è coprotagonista di Baciami ancora, di Gabriele Muccino, sequel de L'ultimo bacio. Ancora riconoscimenti, premi e affermazioni: nel 2011 attrice dell'anno e madrina della Mostra del Cinema di Venezia. Due anni più tardi bella interpretazione di Anna Karenina, ancora su Rai Uno, mentre nel 2014 la ritroviamo nella spassosa Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese. L'anno seguente è Oriana Fallaci, nella fiction L'Oriana. Tanto, tanto altro: ancora cinema, teatro e addirittura doppiaggio nel 2017, quando dà la voce alla maga Agata in La bella e la bestia.

Nella vita la splendida Vittoria Puccini ha avuto una relazione con Alessandro Preziosi, dal 2004 al 2010. I due si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa e insieme hanno avuto una figlia, Elena (2006). Dopo un rapporto di due anni con l'attore Claudio Santamaria, si è fidanzata con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci.