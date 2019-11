Qualunquemente, il politico Cetto La Qualunque in tv su Rai 3. Chi è Antonio Albanese, protagonista del film

La parodia della politica italiana sul piccolo schermo. E' l'esilarante Antonio Albanese a farsi gioco di chi tutti i giorni nei palazzi del potere prende decisioni sulla nostra vita. Il 29 novembre torna a farlo dal piccolo schermo di Rai 3 che alle 21.20 propone Qualunquemente. La commedia, un ora e 35 minuti di puro divertimento, è datata 2011, ma continua ad essere incredibilmente attuale nonostante il trascorrere del tempo. Nel film diretto da Giulio Manfredonia, oltre ad Antonio Albanese troviamo tra gli altri Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Salvatore Cantalupo e Luigi Maria Burruano.

La campagna pubblicitaria Qualunquemente viene ricordato anche per l'incredibile campagna di marketing allestita per l'uscita del film. Tre mesi prima, infatti, furono affissi a Roma manifesti con surreali slogan elettorali, senza però riferimenti alla pellicola che ovviamente suscitarono la reazione dei media. Fu persino realizzato il sito internet del Partito du Pilu. In alcune città del Belpaese furono incredibilmente allestiti gazebo per raccoglie firme a sostegno del partito. Insomma una complessa operazione di marketing che dette i suoi frutti. Nei primi tre giorni il film incassò poco meno di 5 milioni e 400 mila euro. Antonio Albanese superò di slancio Checco Zalone che con Che bella giornata da tre settimane deteneva il miglior incasso. Il film andò oltre i 15 milioni di incassi in un mese di programmazione, finendo per diventare uno dei maggiori successi italiani di quell'anno. Lamezia Terme, Palmi, Scilla, Villa San Giovanni e alcune zone della provincia di Roma furono le location che ospitarono la lavorazione, sostenuta dalla Calabria Film Commission. Il film ha ottenuto anche una lunga serie di riconoscimenti tra cui tre Nomination ai David di Donatello e al Ciak d'oro, due al Nastro d'argento e una al Globo d'oro. Il 21 novembre 2019 è uscito nelle sale Cetto c'è, senzadubbiamente che ha chiuso la trilogia del personaggio Cetto La Qualunque, a Qualunquemente, infatti, nel 2012 era succeduto il sequel Tutto tutto, niente niente.

Guarda il video: Qualunquemente, le scene indimenticabili

La trama Dopo una lunga latitanza all'estero, Cetto La Qualunque (interpretato magistralmente da Antonio Albanese) rientra in Italia insieme alla sua nuova famiglia: una donna di colore e una bimba di cui non ricorda mai il nome. E' nel Belpaese che ritrova la sua vecchia famiglia, il braccio destro Pino, ma soprattutto gli amici di sempre che lo informano immediatamente: le sue proprietà rischiano di essere vittime di un'ondata di legalità che sta invadendo la città e che costringe Cetto a reagire alla sua maniera, candidandosi a sindaco.

Antonio Albanese Classe 1964, nato a Olginate in provincia di Lecco (allora era di Como) da genitori siciliani, Antonio Albanese è attore, regista, cabarettista, comico, imitatore ma anche scrittore. Dopo alcune esperienze nelle radio private, l'esordio da comico nel piccolo teatro dello Zelig di Milano e alla Zanzara d'oro di Bologna. Le partecipazioni alle trasmissioni di Canale 5 sono il passo successivo, soprattutto quella a Mai dire gol condotta dalla Gialappa's Band che segna la sua definitiva consacrazione. E' qui che presenta una serie di incredibili personaggi che finiscono per essere amatissimi dal pubblico ed è sempre a Mai dire che propone il fantastico duetto con Teo Teocoli: Peo Pericoli ed Epifanio (1994). La sua esperienza televisiva è continuata con la partecipazione a numerose trasmissioni sia nelle reti Mediaset che Rai, ma una volta affermatosi come comico Albanese si è concentrato sul cinema dando vita ad una lunga serie di film esilaranti e lavorando con i principali registi ed attori italiani. Uomo di acqua dolce, E' già ieri, La seconda notte di nozze, Manuale d'amore 2, L'intrepido, L'abbiamo fatta grossa, Come un gatto in tangenziale sono solo alcuni dei titoli dei film che hanno visto Albanese protagonista. Da regista, invece, ha già diretto cinque pellicole. Numerosi i riconoscimenti ottenuti in carriera nel cinema, tra cui due Nastro d'argento. Infine una lunga serie di libri scritti. Nella vita privata Albanese è stato sposato e dal matrimonio ha avuto la figlia Beatrice. In seguito dopo il divorzio si è legato sentimentalmente con la commercialista Maria Maddalena Gnudi, figlia dell'ex presidente Enel e già ministro del Governo Monti, Piero Gnudi. Da Maria Maddalena ha avuto il secondo figlio, Leonardo. La donna, classe 1979, era stata già sposata con il finanziere Emile Karrat.